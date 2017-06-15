Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün


 

İlahiyatçı İnsan Eliaçık, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığ ‘Adalet Yürüyüşü’nün, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne’de sonlanmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu da bugün Ankara’daki Güvenpark’ta saat 11.00’de bir araya gelip İstanbul’a kadar yürüyeceklerini duyurmuştu.

Yürüyüşe destek veren ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, “Adalet herkes için istendiğine adalettir” diyerek, HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ne kadar yürünmesi gerektiğini söyledi.

‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda: Yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek

Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…

HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız

Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz

‘Gandhi sahaya indi’: Milletvekili tutuklanan CHP’den eylem kararı

HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınadı: Darbe sürecine boğun eğmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Yarın Güvenpark’ta yürüyüşümüzü başlatacağız

AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız

CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış

CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası üzerine CHP grubu olağanüstü toplandı

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...