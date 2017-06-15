İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

İlahiyatçı İnsan Eliaçık, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığ ‘Adalet Yürüyüşü’nün, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne’de sonlanmasını önerdi.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu da bugün Ankara’daki Güvenpark’ta saat 11.00’de bir araya gelip İstanbul’a kadar yürüyeceklerini duyurmuştu.

Yürüyüşe destek veren ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, “Adalet herkes için istendiğine adalettir” diyerek, HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ne kadar yürünmesi gerektiğini söyledi.