İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Tüm tarikatlar MİT denetiminde, İslam’a zarar veriyorlar

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Türkiye’deki bütün tarikatların MİT’in denetiminde olduğunu öne sürdü.

Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Ali Rıza Demircan, İstanbul Müftüsü’nün “Tarikatları denetleyecek bir yapının kurulması lazım” yönündeki bu haftaki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi: “İstanbul Müftüsü çok değerli bir kardeşimizdir ama olaylar göründüğü gibi değildir. Benim kanaatime göre, Türkiye’deki bütün tarikatlar MİT’in denetimindedir. MİT’in onay vermediği bir yapılanma olmaz.”

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‘Tarikatlar içini peygamberimizin sözleri değil şeyh önemli’

Bu kanaati hem bilgi hem de tahmine dayalı olarak dile getirdiğini belirten Ali Rıza Demircan şöyle devam etti: “Tarikatların yüzde 80’i İslam’a zarar veriyor. Devlete zarar verip vermediğini söyle­yemem ama İslam’a zarar veriyor. Çünkü İslam dışı bir yapıları var. Bizim tarikatlarımızda Kuran yoktur. Tarikatlarımızda aziz peygamberimizin sözleri, davranışları ve işleri ölçü değildir; tarikat­larımızda şeyh önemlidir. Tarikatlara bağlı olan çok değerli insanlar da var ama büyük bölümü cahildir. Ne Kuran bilir ne aziz Peygamber’imizin sünnetini bilir ne de fıkıh bilir.”

Tarikatların tamamen yasaklanmasının demokrasiye ters olduğunu belirten Ali Rıza Demircan, “Devlet, herhangi bir sivil örgütü nasıl denetlemek zorundaysa bunları da denetlemeli” diye konuştu ve Diyanet’e yaşayan tarikatları inceleyip eserlerindeki yanlışları anlatması gerektiği çağrısını yaptı.

Ali Rıza Demircan, AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın babası.