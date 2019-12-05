İlahiyat profesörü yüz kızartıcı suçtan ihraç edildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Doğan, ‘Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak’ gerekçesiyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihraç edildi.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre Doğan, 2017’de bir şikayet üzerine YÖK Disiplin Kurulu’na sevk edildi. OMÜ rektörlüğü, Doğan hakkında ‘kamu görevinden çıkarma cezası’ talep etti. Doğan, suçlamaları kabul etmedi. Kurul ihraç yönünde karar aldı.

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Kurulun değerlendirmesi şöyle: “Ticari faaliyet gösteren özel bir kız pansiyonu işlettiği, kendisinin de bu pansiyonda kaldığı ve pansiyon adına makbuz vermeksizin elden para aldığı, kendisinden ders alan öğrencileri özel bir pansiyonda kalmaları için yönlendirdiği, resmi kayıt tutmadığı, kız yurdunda erkek misafirlerini ağırladığı, öğretim elemanı sıfatına uygun davranmadığı, öğretim elemanı sıfatına bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu…”