İlaçlara fahiş zam: Yüzde 26,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26.4 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA

19 Şubat’ta yapılacak zam öncesi, ilaç şirketlerinin dağıtımı durma noktasına gelmişti. İlaç şirketlerinin stok yaptığı, antibiyotik, tansiyon, mide ilaçları, ağrı kesiciler ve antidepresanlar dahil pek çok ilacın eczanelerde bulunamadığı bildiriliyordu.

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Koca bugün sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda bu yıl ilaca gelecek zam oranı görüşüldü.

Bakan, her yıl şubat ayının 15’ine kadar tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması ve beş gün içinde de bu tebliğin uygulanması gerektiğini anımsattı.

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Koca, şöyle konuştu: “Bir önceki yılın ortalama avro kurunun belli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk. Sektörle bu yıl için uygulanmak üzere sabit bir oranda anlaşmış olduk. Bu oran avro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp bu yılki zam oranını yüzde 26.4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk. Yabancı, özellikle yerli üreticilerin kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğimiz için bu oranı özellikle verdik. Ve bu oranla ilgili önümüzdeki dönem uygulama noktasında gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim.”



