Diken

Yaramazlara biraz batar!

İlaçlara fahiş zam: Yüzde 26,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26.4 olarak açıkladı.

Fotoğraf: DHA

19 Şubat’ta yapılacak zam öncesi, ilaç şirketlerinin dağıtımı durma noktasına gelmişti. İlaç şirketlerinin stok yaptığı, antibiyotik, tansiyon, mide ilaçları, ağrı kesiciler ve antidepresanlar dahil pek çok ilacın eczanelerde bulunamadığı bildiriliyordu.

Reklam

Koca bugün sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda bu yıl ilaca gelecek zam oranı görüşüldü.

Bakan, her yıl şubat ayının 15’ine kadar tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması ve beş gün içinde de bu tebliğin uygulanması gerektiğini anımsattı.

Reklam

Koca, şöyle konuştu: “Bir önceki yılın ortalama avro kurunun belli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk. Sektörle bu yıl için uygulanmak üzere sabit bir oranda anlaşmış olduk. Bu oran avro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp bu yılki zam oranını yüzde 26.4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk. Yabancı, özellikle yerli üreticilerin kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğimiz için bu oranı özellikle verdik. Ve bu oranla ilgili önümüzdeki dönem uygulama noktasında gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim.”

Eczacılara göre tedarik sorunu devam ediyor: 41 ilaçtan sadece dokuzu piyasada

Zam bekleniyor: Bakana göre ‘kur ayarı’ndan sonra ‘ilaç sıkıntısı’ bitecek

Eczacı sendikası: Poşet sağlık için ücretsiz oldu ama poşete koyacak ilaç bulamıyoruz

Bakanlıktan ilaç zammı açıklaması: Stokçu eczanelere yasal işlem yapılacak

İlaç firmaları dağıtımı nerdeyse durdurdu: 19 Şubat’taki zam bekleniyor

Döviz kuru etkisi: 700’e yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor

Dövizdeki artışın etkisi: İlaca yüzde 2,5 zam

Zam bekleniyor: Bakana göre ‘kur ayarı’ndan sonra ‘ilaç sıkıntısı’ bitecek


SON HABERLER

Kuyruktakiler

O kuyruktaki insanların bir kısmı, bu satırların yazarı ve sevdikleri yok olsa, sevinir ya da umursamaz. Ve o kuyruktaki insanların tümü, bu satırların yazarı kadar insanca yaşamak istiyor. Hepsi bu.

Ankesörlü telefondan kendi cep telefonunu arayan askere ‘FETÖ’cü suçlaması

Altı yıl önce kaybettiği cep telefonunu bulmak için ‘FETÖ’ mensuplarının kullandığı ankesörlü telefondan kendini numarasını arayıp ulaşamayan ve daha sonra yine aynı ankesörlü telefondan ev arkadaşıyla 13 saniyelik görüşme yapan uzman çavuş gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...