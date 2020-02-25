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Yaramazlara biraz batar!

Okuldaki ilaçlamadan 17 öğrenci zehirlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi’nde yapılan rögar ilaçlaması sırasında 17 öğrenci zehirlendi.

Fotoğraf: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke ilçesindeki okulun rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Rögarlardan giren ilacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci zehirlendi.

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Okula yayılan dumanın ardından yangın alarmının çalmasıyla sınıflardan çıkan bazı öğrenciler de baygınlık geçirdi. Öğrenciler Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Okul bugün bir gün süreyle tatil edildi.

Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, öğrencilerin tedavilerinin sürdüğünü belirterek “Şu an için endişe edecek bir durum yok. 17 öğrenci kısa zamanda hastanelerden taburcu edilecek” dedi. 

Zehirlenen öğrenciler arasında kendi oğlunun da bulunduğunu belirten bir veli, ilaçlamaların hafta sonları yapılması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

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