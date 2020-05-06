İlaç şirketi Sanofi: İnsanlar üzerinde ‘corona’ aşısı testleri eylülde başlayacak

Fransız ilaç ve aşı üreticisi Sanofi SA, Britanyalı ilaç firması GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği Covid-19 aşısını dünya genelinde binlerce kişi üzerinde test edeceğini ve bazı ülkelerden gelen ön alım taleplerini değerlendirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Biontech

Geliştirdiği başarılı influenza aşılarıyla bilinen Sanofi, vücutta bağışıklık tepkisini tetiklemek için tasarlanmış bir molekül olan protein antijeniyle aşı çalışmasında yer alıyor.

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GSK ise daha fazla antikor ve daha uzun süreli bağışıklık kazandırmak için bağışıklık tepkisini artırarak çalışan, tıbbi kurumlardan onaylanmış adjuvanlarından biriyle projeye katkıda bulunuyor.

‘Birinci aşama testler başlıyor’

Sanofi’nin aşı çalışmalarından sorumlu Pasteur bölümünün yöneticileri, eylül ayında birkaç yüz denekle ilk aşama testlere başlamayı öngördüklerini belirtti.

Yetkililer ayrıca aşı çalışmalarını daha sağlam verilere dayandırmak için alışılagelmişten daha yüksek sayıda denek üzerinde test yapılacağını da belirtti.

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Birinci aşama aşı testleri genellikle ilaçların zararlı olmadığını test etmek için az sayıda ve sağlıklı gönüllüye uygulanıyor.

’10 aşı klinik test aşamasında’

İlaç üreticileri, dünya çapında 255 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 3 milyon 700 binden fazla insana bulaşan ve küresel ekonomileri tahrip eden Covid-19 salgını için tedavi ve aşı geliştirmeye çalışıyor.

Kaliforniya merkezli Milken Institute’a göre, geliştirilmekte olan 100’den fazla aşıdan 10’u klinik test aşamasına ulaştı.