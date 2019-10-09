İlaç şirketi, bir ilacın meme büyümesine yol açtığını iddia eden ABD’liye 8 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson, kullandığı anti-psikotik ilacın meme büyümesine yol açabileceğine dair uyarılmadığını iddia eden 26 yaşındaki Nicholas Murray’e 8 milyar dolar (46.7 milyar lira) tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Philadelphia kentindeki mahkemenin jürisi, şirketten şikayetçi olan Murray’i haklı bularak, tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Murray’in davasının, Risperdal adlı ilacın yan etkileri konusunda yeterli bilgilendirme ve uyarı yapmadığı gerekçesiyle şirkete açılan binlerce davadan biri olduğu belirtildi.

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Temyize başvuracaklarını açıklayan şirket avukatları, “Bu çok yüksek bir miktar” diyerek kararın üst mahkeme tarafından değiştirileceğinden emin olduklarını ifade etti.

Murray, doktorlar 2003’te ilacı kullanması için reçete yazdığını ve memelerinin büyüdüğünü söyledi.