Diken

Yaramazlara biraz batar!

İlaç şirketi, bir ilacın meme büyümesine yol açtığını iddia eden ABD’liye 8 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson, kullandığı anti-psikotik ilacın meme büyümesine yol açabileceğine dair uyarılmadığını iddia eden 26 yaşındaki Nicholas Murray’e 8 milyar dolar (46.7 milyar lira) tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Philadelphia kentindeki mahkemenin jürisi, şirketten şikayetçi olan Murray’i haklı bularak, tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Murray’in davasının, Risperdal adlı ilacın yan etkileri konusunda yeterli bilgilendirme ve uyarı yapmadığı gerekçesiyle şirkete açılan binlerce davadan biri olduğu belirtildi.

Reklam

Temyize başvuracaklarını açıklayan şirket avukatları, “Bu çok yüksek bir miktar” diyerek kararın üst mahkeme tarafından değiştirileceğinden emin olduklarını ifade etti.

Murray, doktorlar 2003’te ilacı kullanması için reçete yazdığını ve memelerinin büyüdüğünü söyledi.

SON HABERLER

Harekat için Türkiye’ye 14 bin ÖSO askeri getirildi

Adını ‘Suriye Milli Ordusu’ olarak değiştiren eski Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye’ye hareket etti. Ceylanpınar’da konuşlanacak Milli Ordu’ya bağlı Hamza Tümeni’nde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...