İlaç sektörü yöneticisi: İthal ilaçların bulunamayacağı dönem yaklaşıyor

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, kurun geldiği seviyenin ilaç sektörünü çok zorladığını, ithal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönemin yaklaştığını söyledi.

Dünya’dan Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, Barut, “Kurdan en çok etkilenen bir inşaat, bir de ilaç. Kur sektörü zorluyor. Biz fedakarlığa devam ederiz, ama ithal ilaçlarda bir süre sonra yokluklar başlayabilir” dedi.

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Amerikan doları yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Dolar/TL bugün 4.28 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye’de piyasada satılan ilaçların halen yüzde 55’i ithal. Özellikle biyoteknoloji, göz ve kanser ilaçlarında piyasada ilaç sıkıntısı oluşması tehlikesi bulunurken, Barut, bazı göz ilaçlarında bunun başladığını belirtti.

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Barut, kârlılıkta bugünden daha kötü bir döneme tanık olmadığını vurgulayarak, “İlacı ithal edenler zarar etmeye ne kadar dayanabilir. Bu yapı sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

İlaç sektöründe fiyatlama 1 avro 2.68 TL üzerinden hesaplanıyor. Bunun üzerine SGK bir de iskonto uygulatıyor.

Barut, kurun geldiği bu seviyenin şirketlerin kârını erittiğini, Abdi İbrahim’in global ligdeki pozisyonunu da ilk 100’ün gerisine düşürdüğünü anlattı.

2007’de dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasında 96’ncı sırada bulunan firmanın 835 milyon dolar cirosu vardı. TL’nin döviz cinsindeki değer kaybı ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi neticesinde şirketin cirosu geçen yıl 553 milyon dolar oldu.

Barut, ilaçta yokluklar başlarsa enflasyonu etkileyeceği için ilaç fiyatlarını artırma değil, ama SGK’nın iskonto oranında bir düşüş yoluna gidilebileceğini belirtti.