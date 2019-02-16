İlaç, gübre ve tohumda da tanzim satışı geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satışları olacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. Hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağlamıştı.

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Antalya’daki bir açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, Antalya’dan alınan ürünün İstanbul ve Ankara’da yüzde 300-400 artışla satılmasının ‘kıyameti kopardığını’ aktardı.

“Tanzim satışlarıyla Ankara ve İstanbul’da, burada 3.5 liraya satılan ürün 4.5 liraya satılıyor, 9 liraya satılmıyor” diyen Çavuşoğlu, arada yüzde 50 kar olduğunu, aracıların ortadan kalkmasıyla fiyatların normalleştiğini dile getirdi.

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Dışişleri bakanı, çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, düşürülmesi için geçmişte KDV’yi sıfırladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV’yi sıfırladık. Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım, Türkiye’nin geleceğidir. İstanbul, Ankara, Malatya ve Konya’da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız. Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız. Olay bu.”