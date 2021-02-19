İlaç fiyatlandırmasında geçerli avro kuru, 2020’ye göre yüzde 20’den fazla olamayacak

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, “Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne seçilmemiş bir rektör ataması ve bu hareketi barışçıl bir şekilde protesto eden öğrencilerin şiddet kullanılarak tutuklanması, hükümetin temel insan haklarını hiçe saydığını gösteriyor” dedi ve rektör atamasını ‘akademik özgürlüğe ve Türkiye’deki üniversitelerin özerkliğine saygısızlık’ olarak nitelendirdi.