İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun resmen geçici sonuçlarını ilan ettiği 23 Haziran İstanbul belediye başkanlığı seçimini CHP’li Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkıyla kazandı.

İl seçim müdürlüğünün bu sabah İstanbul adliyesindeki panoya astığı tabloya göre durum şu:

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-10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63’ü sandık başına giderek oyunu kullandı.

-Böylece katılım oranı yüzde 84.4 oldu.

-Sandığa atılan oylardan 8 milyon 746 bin 464’ü geçerli sayılırken, 178 bin 599’u ise geçersiz sayıldı.

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-CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21’ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868’ini.

– AKP adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99’una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

-Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar 47 bin 829, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 oy aldı.

İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırdı

Oy sayıları 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu ve Yıldırım için sırasıyla 4 milyon 169 bin 785 ve 4 milyon 156 bin 36’ydı.

İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, Yıldırım’ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı.

Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

En yüksek Beşiktaş

İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı.

Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı.

39 ilçenin 28’inde İmamoğlu

Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı.

31 Mart’ta Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.