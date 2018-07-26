59 il başkanından Kılıçdaroğlu’na destek: Kurultaya gerek yok

CHP içinde değişim isteyenler olağanüstü kurultay için imza toplarken, aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da olduğu 59 il başkanından yönetime destek geldi. İl başkanları, kurultayın gerekli olmadığını savundu.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması gerekirken, değişim çağrısında bulunan yeterli imzaya ulaştıklarını öne sürmüştü.

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Ankara’da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı: “Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. İhtiyacımız olan birlik ve beraberlik.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “İl başkanları olarak Ankara’ya tarafımızı değil tavrımızı ortaya koymak için geldik. Bir spor yarışmasına dönen kötü yönetilen ve yürütülen sürece ortak olmama adına bugün söylendiği veya ifade edildiği gibi herhangi bir skor vermek üzere gelmedik” diye konuştu.

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Toplantıya, 81 il başkanının davet edildiği, mazeret belirtip gelemeyenlerin de olduğu belirtildi.