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Yaramazlara biraz batar!

İKV: İstihdamda ‘cinsiyet uçurumu’ var

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’deki kadın ve erkek istihdam oranındaki farka dikkat çekerek, “AB’de bu oran yüzde 10.5 iken, Türkiye’de ne yazık ki yüzde 38.5” dedi.

Fotoğraf: World Economic Forum

Zeytinoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınladığı mesajda şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Kadınların her alanda erkeklerle eşit oldukları, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlendiği, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi her türlü hizmetten eşit derecede yararlandıkları, iş gücü piyasasında eşit bir şekilde yer aldıkları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının yanında siyasette de eşit katılım sağladıkları bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.

Kadınların eğitiminin hem tüm ülkenin gelişimi, hem de kadınların iş hayatı ve toplumsal hayata katılımları açısından önemini bir kez daha vurguluyor, kadınların ülkemizde ve tüm dünyada hak ettikleri konum ve imkânları elde edecekleri günlere ulaşmayı diliyoruz.”

Kadın istihdamı AB’nin yarısı

Türkiye’nin AB süreci cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Zeytinoğlu şu bilgileri verdi:

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“Kadınların istihdam oranına baktığımızda bu oran AB’de ortalama olarak yüzde 62.4 iken, Türkiye’de bu oran neredeyse AB’deki oranın yarısı, yani yüzde 32.2.

Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki fark açısından yine bir cinsiyet uçurumuyla karşılaşıyoruz: AB’de bu oran yüzde 10.5 iken, Türkiye’de ne yazık ki yüzde 38.5.

Siyasette de benzer bir tablo var. AB’de ulusal parlamentolarda kadınların oranı yüzde 30.2. Bu oran dahi istenilen düzeyde değilken, Türkiye’de yüzde 17.4 ile daha da düşük bir temsil ile var. 600 koltuklu Meclis’te milletvekillerinin sadece 104’ü kadın.

İstihdam düzeyi ile eğitim arasında doğrusal bir oran var. Okuryazar olmayan 15 yaş üstü kadınların istihdam oranı yüzde 15.4 iken, bu oran yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 59.3’e çıkıyor.”

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