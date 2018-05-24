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Yaramazlara biraz batar!

İktisatçı Prof. Boratav: Türkiye, IMF noktasında

 

İktisatçı Prof. Korkut Boratav, ekonomideki sorunları ve dolardaki durdurulamayan artışı değerlendirdi.

2002 sonunda iktidara gelen AKP’nin bazı kuralları kabul ettiğini ancak şimdi uymadığını belirten Boratav, “Kurallara uymaya razı olursanız, teslim olursanız IMF’ye gidersiniz. İşte Türkiye bu noktadadır” dedi.

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Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan Boratav, şu anda dünyaya hakim olan finans kurallarını sıraladı: Merkez Bankası’nın kesin bağımsızlığı, enflasyon üzerinde faiz oranını belirleyen sıkı para politikası, döviz fiyatlarının dalgalanmaya bırakılıp Merkez Bankası müdahale etmemesi, hepsinin temeli olan ana kural sermaye hareketlerinin serbest bırakılması.

Sıraladığı kuralların finans kapitalin hakimiyetini sağlayan kurallar olduğunu belirten Boratav şöyle devam etti: “Bununla baştan kavga etmeniz mümkün. Yani sermaye hereketlerini kontrol edeceğim diyerek meydan okuyabilirsiniz. Türkiye bundan 1989’da vazgeçti. Serbest bıraktı. İkincisi döviz kurunu kontrol edebilirsiniz. Türkiye bundan da Kemal Derviş döneminde 2001’de vazgeçti. 2002 sonunda iktidara gelen AKP de aynı kuralları kabul etti. Şimdi buna ya uyacaksınız ya da cezalandırılacaksınız.”

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Cezalandırmanın ne olduğunu da anlatan Boratav, fon girişlerinin duracağını, kredilerin ya pahalılaşacağını ya da bankaların ana parayı tahsil etmeye başlayacağını savundu: “Bu da döviz krizine sürükler. Sonuç, kurallara uymaya razı olursanız, teslim olursanız IMF’ye gidersiniz. İşte Türkiye bu noktadadır.”

Boratav, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurallara uyma niyetinde olmadığını çeşitli vesilelerle söylediğini ve söylemin de ortalığı karıştırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Ne söylüyor: ‘Yurt dışına para kaçıranlara vergi uygulanacak.’ ‘Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak Merkez Bankası bağımsızlığına tabi olmak zorunda değildir.’ Son olarak da ‘Faiz bütün kötülüklerin anasıdır, düşürmek lazım.’ Bunlar kurallara itiraz anlamına geliyor ama temel kural korundukça yani sermaye hareketlerinin korunması halinde mümkün değil. Cezalandırılırsınız.”

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