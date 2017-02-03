İktidarın umudu inşaatta: Yeni konut projelerinde KDV düzenlemesi

Alarm zilleri veren ekonomiyi hareketlendirmesi umulan hamlelerden sonuncusu, iktidarın ‘lokomotif’ sektörlerinden inşaata yönelik oldu.

Daha çok ev satılabilmesi için yakın zamanda yapılan projelerdeki KDV oranlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bakanlar kurulu kararıyla farklı kategorilerdeki konutların KDV bedelleri şöyle düzenlendi:

* Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projelerinde, metrekare vergi değeri 500 TL ile 1000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanacak.

* Aynı oran, kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde de geçerli olacak.

* Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı yüzde 18 olacak.

* Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ve kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde metrekare vergi değeri 1000 ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 olacak.

* 2 bin TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.