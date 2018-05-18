Arslan Bulut: İktidarın dengesini Akşener bozdu!

Erdoğan’ın medyadaki destekçileri, Meral Akşener rüzgârını keser umudu ile Muharrem İnce’yi öne çıkarmaya başladı.

Gerçekten de hem genel seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu dengeyi altüst edebilecek, AKP’ye oy vermiş seçmenden oy alabilecek aday Meral Akşener.

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Akşener ise 1950 seçimlerindeki “yeter söz milletindir”i hatırlatırcasına bütün seçmenlerden destek alan bir dalga oluşturmuş durumda. İkinci turda HDP oyları belirleyici olacak gibi görünüyor ama bu oyların Erdoğan’a veya İnce’ye gitmesi şimdilik söz konusu değil. İkinci tura kalması, Erdoğan için siyasi bir yıkım olacak ve Meral Akşener’in şansı daha da kuvvetli hale gelecek.

Arslan Bulut’un yazısı