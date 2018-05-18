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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: İktidarın dengesini Akşener bozdu!

 

Erdoğan’ın medyadaki destekçileri, Meral Akşener rüzgârını keser umudu ile Muharrem İnce’yi öne çıkarmaya başladı.

Gerçekten de hem genel seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu dengeyi altüst edebilecek, AKP’ye oy vermiş seçmenden oy alabilecek aday Meral Akşener.

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Akşener ise 1950 seçimlerindeki “yeter söz milletindir”i hatırlatırcasına bütün seçmenlerden destek alan bir dalga oluşturmuş durumda. İkinci turda HDP oyları belirleyici olacak gibi görünüyor ama bu oyların Erdoğan’a veya İnce’ye gitmesi şimdilik söz konusu değil. İkinci tura kalması, Erdoğan için siyasi bir yıkım olacak ve Meral Akşener’in şansı daha da kuvvetli hale gelecek.

Arslan Bulut’un yazısı

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SON HABERLER

AKP seçmeni de gördü: Yüzde 31’i gelecekte ekonomik zorluk yaşayacağını düşünüyor

KONDA araştırma şirketi, 24 Haziran’daki seçimler öncesinde partilerin seçmenlerini inceledi ‘Seçmen Kümeleri’ adlı raporunun ilk bölümünü yayınladı.

AKP seçmeninin incelendiği rapora göre, en çok izlenilen TV kanalları sırasıyla ATV, TRT ve A Haber; çoğunluk ekonomik gidişattan memnun gözükse de yüzde 31’i gelecekte maddi zorluk yaşayacağını düşünüyor ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek grup.

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