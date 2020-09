Şebnem Korur Fincancı: İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez mi demiştiniz?

Memleket sathına yayılmış koyu bir sisin içinden, belli belirsiz bir silüet olarak geçip gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano.

Bir üst mahkeme yargıcının devletin yürütme erki davetiyle o ülkeyi ziyaret etmesinden tutun da binlerce akademisyenini hiçbir yargı süreci işletilmeden ihraç etmekte en küçük tereddüt yaşamamış üniversitelerinden birinden fahri doktora alabilmesine, gelişinden birkaç gün önce adli yıl açılış konuşmasında yürütmenin başındaki parti liderinin henüz yargılama aşamasında bir dosya üzerinden dosya kapsamındakilerin terörist olduğunu ifade eden konuşma yapabildiği bu ülkedeki her adımının içeride çoktan yitirilmiş yargı bağımsızlığını uluslararası düzeyde de böylece yerle yeksan eden durumuna bakmadan, “İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur” deyivermiş.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı