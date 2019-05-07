İktidara yakın vakıflara aktarılan kaynak 6 milyarı aştı

2006 yılından bu yana AKP’nin desteklediği vakıf kuruluşlara yerel yönetimler aracılığıyla aktarılan tutar 6 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, TÜRGEV, Ensar Vakfı, Okçular Vakfı, TÜGVA başta olmak üzere iktidara yakın dernek ve vakıflara aktarılan bütçe 2006 yılından 2018 sonuna kadar 50 kat arttı.

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2006 yılında 16 milyon 530 TL olan bütçeden aktarılan tutar 2018 yılı sonunda 848 milyon 385 bin liraya ulaştı.

2006 yılında yayımlanan ‘Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekkürlere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’ uyarınca bütçeden iki ana kalemden bu kuruluşlara aktarma yapılıyor.

Kaynak aktarımı dışında bu organizasyonlara verilen borç da 830 milyon 176 bin TL’ye ulaştı.



