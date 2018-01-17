İktidara yakın ORC’nin anketinde İYİ Parti ve HDP baraj altı: AKP yüzde 47.2

İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi ORC’nin anketine göre, MHP barajı geçerken, İYİ Parti ve HDP barajın altında kalıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 48.6.

Milliyet’in aktardığı 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişiYle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçlarına göre AKP yüzde 47.2, CHP yüzde 25.9, MHP yüzde 10.8, HDP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 5.5 oy oranında.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan’a ‘kesinlikle oy vereceğini’ açıklayanların oranı 48.6, ‘kesinlikle oy vermeyeceğini’ açıklayanların oranının ise yüzde 32.6. Yüzde 11.3’lük kesim ise ‘oy verebileceğini’ söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘Mehmet Altan-Şahin Alpay kararı’ katılımcıların yüzde 60.9’u tarafından ‘yanlış’, yüzde 30.7 tarafından ‘doğru’ bulundu. Fikri olmadığını belirtenlerin oranıysa yüzde 8.4’te kaldı.

Soruda, Altay ve Alpay için ‘FETÖ sanıkları’ denmesi dikkat çekti,

Erken seçime ihtiyaç olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 57.9 olarak hesaplandı.

Ankette AKP seçmenine “Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi kime oy verirsiniz?” diye de soruldu.

AKP seçmeninin yüzde 96,8’i Erdoğan’ı desteklerken, Gül’e destek yüzde 0,8’de kaldı.