İktidara yakın ORC’nin anketi: Erdoğan ilk turda yüzde 52.7, ‘cumhur’ yüzde 54.7

İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi ORC’nin anketi, 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yüzde 52.7, ‘cumhur ittifakı’nıysa yüzde 54.7 seviyesinde gösterdi.

Anketin 17-19 Haziran tarihlerinde 36 ilde 4 bin 250 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldığı belirtildi.

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Buna göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda diğer adaylar Muharrem İnce yüzde 29.2, Meral Akşener yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş yüzde 8.4, temel Karamollaoğlu yüzde 0.9 ve Doğu Perinçek yüzde 0.2 oy alıyor.

Milletvekili seçimlerideyse AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde yüzde 54.7 ile çoğunluğu sağlarken, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ysa yüzde 32.8 oy alıyor.

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Araştırmaya göre partilerin oy dağılımı da şöyle: AKP yüzde 44.2, CHP yüzde 24.5, HDP yüzde 11.9, MHP yüzde 10.5, İYİ Parti yüzde 7.4, Saadet Partisi yüzde 0.9, diğer partiler yüzde 0.6.