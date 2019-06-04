İktidara yakın medyanın ‘İmamoğlu tokat attı’ dediği esnaf AKP reklam filminde

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve iktidara yakın medyanın ‘İmamoğlu tokat attı’ dediği Doğukan Keskin isimli esnaf, AKP tarafından hazırlanan tanıtım filminde rol aldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesini ziyaret eden İmamoğlu’nun kendisini eleştiren bir esnafın hafifçe yanağına dokunması, iktidara yakın medya kuruluşlarınca ‘İmamoğlu vatandaşa tokat attı’ diye haberleştirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı” diye konuşmuş ancak esnaf Keskin İmamoğlu’nun kendisine tokat atmadığını söyleyerek bu ifadeleri yalanlamıştı.

Reklam

‘İstanbul’a sahip Çık’ başlıklı reklam filmi için mekan olarak tartışmanın yaşandığı pizzacı kullanıldı.

İmamoğlu ile tartışan ve "İmamoğlu tokatladı" denilen esnafın Ak Parti reklamında oynadığı ortaya çıktı… pic.twitter.com/qTHwEscBqt — reyhan taş (@extremerose) June 3, 2019



