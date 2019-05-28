İktidara yakın medya: İmamoğlu vatandaşa tokat attı

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşın yanağına dokunması, iktidara yakın bazı basın organlarında ‘İmamoğlu vatandaşa tokat attı’ ifadeleriyle servis edildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesini ziyaret eden İmamoğlu’na bir esnaf tepki göstermiş, aralarındaki diyaloğu içeren görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

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Takvim: İmamoğlu vatandaşa tokat attı

İktidara yakın Takvim gazetesinde ‘Sevgi pıtırcığı İmamoğlu vatandaşa tokat attı’ başlığıyla verilen haberde şu ifadeler kullanıldı: “CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlarda gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.”

"Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu vatandaşa tokat attı https://t.co/MmxKtGMUbi — Takvim (@takvim) May 28, 2019

Star: Vatandaşı azarlıyor

Bir başka iktidara yakın medya kuruluşu olan Star’da ise haber ‘İmamoğlu vatandaşı azarladı’ başlığıyla verildi.

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CHP'li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana! https://t.co/47TGYE8BKx — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) May 28, 2019

Sabah: İmamoğlu’ndan vatandaşa tokat

Sabah gazetesi de olayı ‘Chp’li İmamoğlu’ndan vatandaşa tokat ve hakaret’ başlığıyla sundu.

İmamoğlu HaberTürk kanalında katıldığı programda ”PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” yolundaki soruya ”Ne olabilir ki? Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim sayın cumhurbaşkanı, 24 Haziran’da yetki almış sayın AK Partililer…”diye yanıt vermiş, ancak o anlar da “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” cümlesinden sonrası kesilerek sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.