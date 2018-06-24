İktidara yakın GENAR: Erdoğan ilk turda kazanıyor, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50,8

İktidara yakın araştırma şirketi GENAR’ın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor, Meclis çoğunluğu da ‘cumhur ittifakı’nda.

Avrasya Araştırma (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, dün bazı anket şirketlerinin 24 Haziran’da manipülasyon yapabileceğini öne sürmüştü.

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Buna örnek olarak da A&G ve GENAR Araştırma şirketlerini göstermişti.

A&G sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı ankette, Erdoğan’ın ilk turda kazandığını, ‘cumhur itifakı’nın da Meclis çoğunluğunu aldığını duyurmuştu.

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GENAR’ın aynı sonuca işaret eden anketini şirketin müdürü İhsan Aktaş Twitter’dan paylaştı. Araştırma Türkiye genelinde 5 bin katılımcıyla yapılmış. Tarih belli değil.

Ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 51,5.

Muharrem İnce yüzde 28,4, Selahattin Demirtaş yüzde 10,5, Meral Akşener yüzde 7,6, Temel Karamollaoğlu yüzde 1,9, Doğu Perinçek ise yüzde 0,1 oy alıyor.

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50,8, ‘millet ittifakı’ ise yüzde 37,2. HDP ise yüzde 11,6 oy alıyor.