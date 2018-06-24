İktidara yakın A&G: Erdoğan ilk turda kazanıyor, çoğunluk ‘cumhur’da

İktidara yakın A&G Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk turda seçiliyor. ‘Cumhur ittifakı’ da Meclis çoğunluğunu alıyor.

Avrasya Araştırma (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, dün bazı anket şirketlerinin 24 Haziran’da manipülasyon yapabileceğini öne sürmüştü.

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Buna örnek olarak da A&G ve GENAR Araştırma şirketlerini göstermişti.

İnternethaber’de açıklanan anket 21-22 Haziran’da yedi bölgede 46 kentte 252 mahalle ve köyde, 2 bin 528 kişiyle görüşülerek hazırlandı.

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Ankete göre Erdoğan’ın oy oranı yüzde 53,5. CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 29,1, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 8,1, Selahattin Demirtaş yüzde 8,8, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,3, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 alıyor.

Katılımcıların yüzde 45,4’ü AKP’ye, yüzde 25,5’i CHP’ye, yüzde 11,3’ü HDP’ye, yüzde 8,3’ü İYİ Parti’ye, yüzde 8,8’i MHP’ye, yüzde 0,6’sı da Saadet Partisi’ne oy verecek.

Buna göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 54,2, ‘millet ittifakı’ ise yüzde 34,4 oy oranına sahip. Anketin hata payı yüzde 1,6.