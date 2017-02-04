Gazeteler ‘Evet’ açtı: Maşallah ‘Evet’, Millet ‘Evet’ dedi, ‘Güçlü Türkiye için ‘Evet’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için iktidar yanlısı basında ‘Evet’ kampanyası başladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Mersin’de yaptığı konuşmayı birinci sayfalarına alan gazetelerin neredeyse tamamı, Erdoğan’ın “Meclis ‘Evet’ dedi, millet de maşallah ‘Evet’ diyor” sözlerini kampanya sloganı edasıyla birinci sayfalarına taşıdı.
‘Evet’ açan gazeteler, yan yana geldiğinde, ‘tek elden çıkmış’ izlenimi verdi.
Gazetelerin manşetleri şöyle:
Yeni Şafak: Millet de ‘Evet’ dedi
Star: Güçlü Türkiye için ‘Evet’
Sabah: ‘Evet’ demeye hazır mısınız?
Milliyet: Millet maşallah ‘Evet’ diyor
Habertürk: ‘Evet’e hazır mıyız?
Güneş: Sandıkta ‘Evet’ demeye hazır mıyız?
Akşam: Maşallah millet de ‘Evet’ diyor
Milat: Yeni sisteme ‘Evet’