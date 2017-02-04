Gazeteler ‘Evet’ açtı: Maşallah ‘Evet’, Millet ‘Evet’ dedi, ‘Güçlü Türkiye için ‘Evet’

Trump yönetiminin İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı almasına ‘meydan okuyan’ İran Devrim Muhafızları, “Düşmanlarımızın en ufak bir hatasında, kükreyen füzelerimiz kafalarına iner” dedi.

Muhafızlar ayrıca çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerini deneyeceği hava savunma tatbikatını da başlattığını duyurdu.