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Yaramazlara biraz batar!

İktidar söyleminde U dönüşü: ‘Kıskanç Almanya’, ‘vazgeçilmez ortak’ oldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dört yıldır Almanya aleyhinde ağır ifadeler içeren hükümet söyleminde ‘U dönüşü’ sinyali verdi: “Almanya Türkiye için vazgeçilmez ortaktır.”

AKP hükümeti, Gezi parkı gösterilerinden itibaren Almanya’nın 3. havalimanını kıskandığını yönündeki iddiasını merkeze alarak bu ülkeyi hedefe oturtmuştu. AKP’yl yorumcular dört yıl boyunca Türkiye aleyhindeki komplolarda Alman parmağı olduğuna dair yüzlerce yazı kaleme aldı, Merkel hükümetine verilen tepkiler çok sayıda televizyon yorumuna konu oldu. Almanya ile 2017 referandumu öncesi diplomatik kriz ‘seçime müdahale‘ tartışmalarıyla zirveye taşındı.  Bununla birlikte Almanya ile ilişkiler 2017 sonunda düzelme işaretleri vermeye başlamış, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması da sorunların geride bırakıldığı yönünde izlenime neden olmuştu.

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Almanya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı  Albayrak ile Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier dün Berlin’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Albayrak, 100 yıldan dayanan Türkiye-Almanya ilişkilerinin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “İki ülkenin birbirinin ticari partneri olarak özellikle yaklaşık 40 milyar avroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye’nin ithalatında 2’nci, ihracatında 1’inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir.” 

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Altmaier de Albayrak’la yakın çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Burat Albayrak, Mart 2017’de  Almanya için, “Avrupa’nın dinamosu olan ülkenin rakibi olmaya doğru ilerliyorsanız bir kıskançlık oluşacaktır” ifadesini kullanmıştı.

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