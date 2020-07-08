‘İktidar Kurultayı’na hazırlanan Kılıçdaroğlu: Erken seçim istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘corona’ salgını nedeniyle 25-26 Temmuz’da yapılması planlanan ve ertelenebileceği konuşulan kurultayın ertelenmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının ‘yapay’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, erken seçim tarışmaları içinse “Benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok” dedi.

Fotoğraf: BBC Türkçe (arşiv)

Kılıçdaroğlu, kurultay, partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacacağı ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya ve Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuştu.

Reklam

Kurultayın ertelenmeyeceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, isminin ise ‘İktidar Kurultayı’ olarak belirlendiğini dile getirdi. “Kurultayda, kamuoyuna önce iktidar olduğumuzda neyi hedefliyoruz, onu anlatacağız” diyen Kılıçdaroğlu, bu aşamada kadrolardan ziyade ilkeleri ön plana çıkaran bir konuşma yapacak.

CHP liderinin sözleri şöyle:

“Kurultayın ertelenmesi söz konusu değil. Kurultayı arenada, kapalı bir salonda yapacaktık. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, ‘Kapalı mekan uygun olmaz’ dedi. Bilkent Odeon’u seçtik. ‘Açık havada herhangi bir sorun yok’ dedi. O nedenle kurultayımızı açık havada, Odeon’da yapacağız. Herhangi bir ertelenme yok.”

Reklam

“Güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejim, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, güçler ayrılığı ilkesinin sağlanması gibi ilkelerle yola çıkacağız.”

“(Cumhurbaşkanı adayı) Çok erken bu tür tartışmalar için. Ne ortam ne zemin, hiçbir şey yok. Yani tamamen yapay bir tartışma.”

Erken seçim

“‘Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor’ şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz erken seçim istiyor musunuz, Türkiye’de bir erken seçim ihtimali var mı” sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Kimsenin erken seçim istediği yok ki. Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan. Yani Türkiye’de bir kişi parlamentoya hakim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan’ın vesayeti altında. O erken seçim isterse erken seçim olur, istemezse olmaz. Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok.”