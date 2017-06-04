İktidar frekans avına çıktı: Cemaatin cezaevlerinde ‘kulağı olabilir’

Darbe girişimi sanıklarının davalarda önceki ifadeleriyle çelişen savunmalar vermesi ve artan soru işaretlerinin artması üzerine, hükümet cezaevleri çevresinde kaçak yayın olup olmadığını incelemeye başladı.

Darbe girişimi sanıklarının savunmalarının önceki ifadeleriyle çelişmesi, akıllara dışarıdan bir talimat alıp almadıkları sorusunu getirdi. Son dönemde, içlerinde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de olduğu iddia edilen 221 kişinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasındaki ifadelerin de benzer bir yöne kayması, bilhassa basında, ‘Tek tip savunmalar veriliyor, dışarıdan talimat mı var’ sorusunun yükselmesine neden olmuştu.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Başbakanlık, cezaevlerinin çevresinde elektronik haberleşme vericisi veya alıcı olup olmadığının tespiti için frekans tespit-spektrum uzmanlarını görevlendirdi. Böylece sanıkların dışarıyla iletişim kurmasını sağlayacak elektronik haberleşme cihazlarının olup olmadığı tespit edilecek.

Uzmanların üst düzey askerlerin tutulduğu cezaevilerini incelediği, frekans dağıtan vericinin tespitiyle birlikte, vericinin ana kaynağının ve cezaevi içindeki alıcısının belirlenmek istediği ifade edildi.