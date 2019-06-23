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Yaramazlara biraz batar!

İktidar Bağcılar’da yasak dinlemedi: Billboard’da Yıldırım propagandası

Bugün (23 Haziran) yapılan İstanbul seçiminde oy kullanma işlemleri devam ederken Binali Yıldırım’ın propaganda videosu yayınlandı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yıldırım’ın propaganda videosu dev billboard’dan verildi.

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Demirtaş: Psikolojik harekatın parçası olmayın

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