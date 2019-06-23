İktidar Bağcılar’da yasak dinlemedi: Billboard’da Yıldırım propagandası

Şu saatlerde yasak olmasına rağmen Bağcılar'da dev ekranda Binali Yıldırım reklamı dönüyor. Bakmayın demokratik bir seçim ortamında değiliz yüzde bir fark olsa dahi bu yüzde 5 demektir. pic.twitter.com/ZYzYlw9a6D

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