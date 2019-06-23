İktidar Bağcılar’da yasak dinlemedi: Billboard’da Yıldırım propagandası

Bugün (23 Haziran) yapılan İstanbul seçiminde oy kullanma işlemleri devam ederken Binali Yıldırım’ın propaganda videosu yayınlandı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yıldırım’ın propaganda videosu dev billboard’dan verildi.
Yaramazlara biraz batar!
Bugün (23 Haziran) yapılan İstanbul seçiminde oy kullanma işlemleri devam ederken Binali Yıldırım’ın propaganda videosu yayınlandı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yıldırım’ın propaganda videosu dev billboard’dan verildi.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) merkezi takas yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile avro tahvilleri de işlem teminatı olarak kabul edeceğini duyurdu.
İstanbul’da Nisan ayında açılan ve projesinin ÇED raporunda 2,5 milyon ağaç kesileceği açıklanan Üçüncü Havalimanı için kesilen ağaç sayısının 13 milyon olduğu ortaya çıktı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın kendi adayları Necdet Gökçınar ile İstanbul seçimine katılacaklarını hatırlatarak ‘Kimseye seçim kaybettirmek veya kazandırmak üzere siyaset yapmadıklarını’ söyledi.
‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da düzenlediği son mitingde, “Dünyanın en büyük kentlerinde yönetim değişir. Nedir bu kopan kıyamet. İstanbul’da bilmediğimiz neler yapıyorsunuz, neler çeviriyorsunuz?” dedi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarınki seçim ve öncesindeki ‘Öcalan mektubu’na yönelik paylaştığı tweet’de, ‘algı operasyonuna’ dikkat çekerek, ‘Herkesi ve bütün tarafları psikolojik harekatın parçası olmamaya’ davet etti.