İKSV’ye ‘Bu bienalin farkı ne’ diye sorduk, ‘Dikkat, her an karşınıza çıkabilir’ dediler!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, bu yıl her zamankinden farklı bir yapıda gerçekleştirilecek.

Ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak 17. İstanbul Bienali’ni oluşturan projelerin bir kısmı Nisan 2021’den itibaren farklı mecralarda yer almaya başlayacak. Bienal sergileri ise 11 Eylül-14 Kasım arası ziyarete açık olacak.

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Görsel sanatların ötesine uzanarak çok disiplinli üretimlere ev sahipliği yapacak bienal kapsamında birçok farklı yerel topluluk, aralarında sahaflar ve kafeler de bulunan, şehrin belleğinde yer etmiş küçük ve samimi mekânlarda ağırlanacak. Öte yandan bienal, radyo aracılığıyla ve dijital ortamda daha geniş kitlelere seslenecek.

Küratoryal ekibin hedefi

Bienalin Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’ten oluşan küratoryal ekibi şu sorudan hareket etmiş: “İnsan türünün yol açtığı bu sağlık krizi, hem derin bölünmeleri hem de toplumsal ve ekonomik yaşamı düzenleyen normların sürdürülebilir olmadığını gözler önüne serdi. Böyle bir dönemde bir güncel sanat bienalinin amacı ne olabilir?” O yüzden bu bienalde hedef uluslararası güncel sanat platformlarının varlık sebebi ve potansiyelinin gözden geçirileceği bir zemin hazırlamak.

Peki bu bienali öncekilerden farklı kılan ne?

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Altı özellik

1. Bu kez bir başlık yok. Bienal, çeşitli sanatçı oluşumu ve inisiyatifleri bu kez bir ‘süreç’ bağlamında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bienalin esin kaynağı ise pek çok farklı organik atığın nemli-oksijenli ortamda kimyasal olarak ayrıştığı ve dönüştüğü doğal gübreleme yöntemi ‘kompost.’

2. Tek seferlik bir etki yerine farklı mekân ve coğrafyalarda uzun vadeli bir etki üreten bir mayalanma süreci hedefleniyor.

3. Farklı sergi mekânlarının yanısıra şehrin belleğinde yer etmiş sahaflar ve kafeler gibi küçük ve samimi mekânlara da yer vererek çok mekânlı ve dağınık bir yayılımla izleyiciyle buluşacak.

4. Görsel kimliği şiirsel çağrısını sakin bir tonla, ama altını çizerek görselleştiriyor.

5. Sergilerin 11 Eylül’de açılıp 14 Kasım’da kapanacağı anons edilse de bienal kapsamında gerçekleştirecek pek çok proje nisan ayından itibaren karşımıza çıkmaya başlayacak ve sergi bitiminden sonra da devam edecek.

6. Mevcut sivil ve kültürel alışveriş mekânları birbirine bağlanarak az kullanılan veya atıl kalmışlar ise etkinleştirilerek bir arada olma, birlikte üretme, söz söyleme ve insanlar arasındaki paylaşımları destekleyip derinleştirmenin yeni yolları aranacacak

Ayrıntılar bienal.iksv.org adresinde.

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