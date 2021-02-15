İkranur’un ölümüyle ilgili soruşturmada amcası cinayeti itiraf etti

Giresun’un Bulancak ilçesinde, geçen yıl büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolan, üç gün sonra cansız bedeni bulunan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan amcası S.T. (14) cinayeti itiraf etti.

Fotoğraf: DHA

İcilli köyü Kıran Mahallesi’nde yaşayan İkranur Tirsi, 27 Haziran 2020’de, evinin yakınındaki bahçede altı yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynarken büyükbaş hayvanların yanına gitmişti. Küçük kız geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber vermiş, ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un üç gün sonra evlerinden yedi kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulunmuştu.

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Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alınmış, bunlar incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine Bulancak savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Şubat’ta, dedesi, amcası ve üç halasının aralarında olduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Bu yedi kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden beşi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Cinayeti itiraf eden amca S.T. ‘kasten öldürme’, hala A. T ise ‘delilleri karartma suçuna yardım’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Çoklu organ incelemesi yapılacak

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak savcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur’un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak.