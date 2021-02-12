İkranur’un ölümüne ilişkin soruşturma: Dedesi ve amcası dahil yedi kişi gözaltına alındı

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçen yıl evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten üç gün derede cansız bedeni bulunan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili, dedesi ve amcasının da aralarında olduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İcilli köyü Kıran Mahallesi’nde yaşayan İkranur Tirsi, 27 Haziran 2020’de, evinin yakınındaki bahçede altı yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynarken büyükbaş hayvanların yanına gitmişti. Küçük kız geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber vermiş, ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un üç gün sonra evlerinden yedi kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulunmuştu.

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Adli Tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak savcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur’un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

20 kişiden DNA örneği alındı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla İkranur Tirsi’nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada çocuğun dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dedesi ve amcasının da olduğu yedi kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.