İkranur’un babası: Kızım yapılan bir yanlışı gördüğü ve konuşacağı için öldürülmüş olabilir

Cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin babası Serdar Tirsi, “Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü. Konuşacağı için öldürülmüş olabilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Giresun’un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’den önceki gün acı haber gelmişti. Günlerdir aranan İkranur’un cansız bedenine bir derede ulaşılmıştı.

Reklam

İkranur’un boğularak öldüğü belirtilmiş, ancak su debisinin düşük olduğu için çocuğun nasıl boğulduğu kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ön otopsi raporuna göre çocukta herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı açıklanırken, Adli Tıp’tan gelecek rapor ile her şey netleşecek.

Bu acı olaydan sonra İkranur’un babası Serdar Tirsi ve babannesi Nihal Tirsi, Müge Anlı’nın televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmakta güçlük çeken acılı baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur’un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakılmadığını söyledi. Baba Tirsi, “Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik. Derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi” diye konuştu. Acılı baba, “İkranur konuşabiliyor sonuçta anlatabilir, konuşmasın diye öldürdü” ifadelerini kullandı.

Reklam

Babaanne Nihal Tirsi de İkranur’un cansız bedeninin bulunduğu bölgeye kendinin inme şansı olmadığını, yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceğini ifade etti.