İkramı geri çevirdi: Galatasaray zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kayserispor’a 2-1 yenildi

Süper Lig’in 20’nci haftasında Kayserispor’u TT Arena’da konuk eden Galatasaray, zirve yarışındaki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Konuk takımın gollerini 28’nci dakikada Mabiala, 45’nci dakikada ise Levent Gülen kaydederken, Galatasaray’ın tek golü 89’uncu dakikada Eren Derdiyok’tan geldi.
Maçın uzatma anlarında Podolski’nin ağlara gönderdiği top, hakem Hüseyin Göçek’in faul kararı nedeniyle gol değeri kazanmadı. Bu sonuçla Kaysersipor puanını 19’a yükseltirken, Galatasaray 39 puanda kaldı.
Özbek ve Riekerink’e istifa çağrısı
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Jan Olde Riekerink’i istifaya çağıran taraftarlar, futbolcuları da ‘Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın’ ve ‘Formayı çıkarın çıplak oynayın’ tezahüratlarıyla protesto etti.
Sarı-kırmızılıların takımda destek verdiği tek isim Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera oldu.