İkramı geri çevirdi: Galatasaray zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Kayserispor’a 2-1 yenildi

‘Tereddüt’teki (Şehnaz ile Elmas arasındaki) ortaklık, son birkaç senedir (çoğunlukla ‘siyaset’ olarak bilinen) polisin toplumsala (ve toplumsal değilmiş gibi gözüken özele) müdahalesini ve Ranciere’in yaptığı önemli müdahaleleri yeniden düşünmeye kışkırtıyor.