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İklimi değil sistemi değiştir!

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Birleşmiş Milletler’in Almanya’da düzenlediği iklim konferansı sırasında çevreciler de eylem yaptı. (Fotoğraf: Reuters)

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Toplantıyı ayarlayan işadamı konuştu: Flynn’le Gülen pazarlığı yapılmadı

  ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Türk yetkililerle Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı öne sürülen toplantıyı ayarlayan işadamı Ekim Alptekin iddiayı yalanladı. Türkiye hükümetinin, geçen yılın aralık ayında Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürülmüştü. Reuters’ın ABD’nin önde gelen […]

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