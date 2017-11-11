İklimi değil sistemi değiştir!

Birleşmiş Milletler’in Almanya’da düzenlediği iklim konferansı sırasında çevreciler de eylem yaptı. (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Birleşmiş Milletler’in Almanya’da düzenlediği iklim konferansı sırasında çevreciler de eylem yaptı. (Fotoğraf: Reuters)
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alındığını söyledi.
ABD ve Rusya liderleri, Suriye’de askeri çözümü dışlayan ve tüm tarafları içeren bir siyasi çözümde uzlaştı.
Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 90 yıl istemiyle yargılanan 44 yaşındaki erkek serbest bırakıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Türk yetkililerle Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı öne sürülen toplantıyı ayarlayan işadamı Ekim Alptekin iddiayı yalanladı. Türkiye hükümetinin, geçen yılın aralık ayında Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürülmüştü. Reuters’ın ABD’nin önde gelen […]
ABD’de tutuklu yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’ın tahliye edildiği iddiası yalanlandı.