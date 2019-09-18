İklim zirvesinde kömürcü ülkelere konuşma izni yok

ABD ve Japonya dahil bazı ülkeler kömür politikalarını desteklediği ve Paris İklim Anlaşması’nı eleştirdiği için New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma yapamayacak.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times’da yer alan habere göre söz konusu ülkeler arasında Avustralya, Güney Kore ve Güney Afrika da var.

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‘Çin ve Hindistan kömüre rağmen söz alacak’

İngiliz gazetenin gördüğü bir belgeye göre 23 Eylül Pazartesi günü zirvede kömür kullanımını desteklemeye devam ettikleri için konuşma yapmak için davet edilmedi. zirvede kömür konusu en önemli gündem maddesi olacak ve 63 ülkeden temsilcinin konuşma yapması bekleniyor.

Brezilya ve Suudi Arabistan da zirvede konuşma hakkı olmayan diğer büyük ülkeler.

Öte yandan taslak zirve takvimine göre Çin ve Hindistan – dünyanın en fazla yeni kömür tesisi inşa eden iki büyük ülkesi – zirvede konuşma yapabilecek.

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BM Genel Sektreteri António Guterres ülke liderleriyle gerçekleştiği görüşmelerde ve gönderdiği mektuplarda ‘zirveye katılacak ülkelerin yeni kömür santrali inşa etmeye son vermelerini, fosil yakıt teşviklerini azaltmalarını ve 2050 itibariyle sıfır emisyon taahhüdü vermelerini’ talep etti.

‘Macron ve Johnson yeni taahhütler verecek’

Aralarında Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da olduğu onlarca lider zirvede yapacağı üçer dakikalık konuşmada yeni iklim taahhütlerini açıklayacak.

BM Genel Sektreter Yardımcısı Amina Mohammed, “Sadece en cesur ve en dönüşümcü eylemler sahne alacak. Pazartesi günü kimlerin taahhütlerini artıracağını göreceğiz” diye konuştu.

Türkiye hala imzalamadı

Türkiye’nin imzalamadığı Paris Anlaşması’nda ülkeler küresel ısınmayı 2 C’nin altında tutmak ve emisyonlarını azaltmak için taahhütlerde bulundu. Kömür tüketimindeki artışla küresel karbondiyoksit emisyonları geçen yıl rekor düzeye ulaştı.

Dünya genelinde şu anda inşa edilmekte olan kömür santrali sayısı ise 100’den fazla. Avrupa ve Kuzey Amerika’da kömür santrallerinin sayısı azalıyor olsa da Asya’nın birçok bölgesinde artan enerji taleplerini karşılamak isteyen ülkeler yeni kömür tesisleri inşa ediyor.