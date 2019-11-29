İklim krizinin tartışıldığı canlı yayına katılmayan Johnson’ın yerine buzdan dünya heykeli konuldu

Britanya’nın Channel 4 kanalında dün iklim kriziyle ilgili tartışma programına katılmayı reddeden Britanya Başbakanı Boris Johnson ile Brexit Partisi Başkanı Nigel Farage’ın boş kalan kürsülerine üzerinde parti amblemleri bulunan buzdan dünya heykelleri konuldu.

Sol tarafta en başta Farage’ın, sağ tarafta ise en sonda Johnson’ın kürsüsüne yerleştirilen heykeller. (Fotoğraflar: Reuters)

Britanya’da 12 Aralık’taki erken seçim öncesi düzenlenen iklim krizi konulu canlı yayın programına İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, Liberal Demokratlar’ın lideri Jo Swinson, Yeşiller Partisi eş lideri Sian Berry ve Plaid Cymru Partisi’nin lideri Adam Price katıldı.

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‘Kanal siyasi yansızlık kuralını ihlal etti’

Johnson ve Farage’ın icanlı yayına katılmaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Muhafazakar Parti, canlı yayına Johnson yerine eski çevrecilik bakanı Michael Gove’un katılmasını teklif edildiğini, fakat kanalın yayın politikası gereği bunu reddettiğini belirtti.

Britanya’daki yayın politikası gereği, özellikle seçim dönemlerinde yayın organlarının siyasi olarak tarafsız davranması gerekiyor. Devletin telekomünikasyon düzenleyicisi ‘Ofcom’, tarafsızlığı ihlal ettiğini düşündüğü bir kanalın yayın ehliyetini alma yetkisine sahip.

Ofcom’a şikayette bulunan Muhafazakar Parti’nin açıklamasında ‘partinin böyle bir uygulamayla canlı yayında temsil edilmesinin engellendiği’ savunularak, ‘kanalın son aylardaki yanlı tutumu’ nedeniyle yansızlık kurallarını ihlal ettiği, Johnson’ın da yayına bu nedenle katılmayı reddettiği öne sürüldü.

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Johnson’ın yerine konulan buzdan heykel, ‘Muhafazakar Parti’

Channel 4’un haber müdür Dorothy Byrne, Ağustos ayındaki canlı yayında Johnson’ın ‘herkesin tanıdığı bir yalancı’ olduğunu söylemişti.

Ana haber programı editörü Ben de Pear ise Muhafazakar Parti’nin medyaya yönelik tutumunu ABD Başkanı Donald Trump’ın tavrına benzetti.

Britanya başbakanı, daha önce de BBC’de Andrew Neil’ın yarım saatlik programına katılmayı reddetmişti. Corbyn ise Neil’ın programına salı günü katılmıştı.