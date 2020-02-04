İklim krizinde bir ilk: Eriyen buzulun üstünde oluşan ‘göl’de 10 dakika yüzdü

Çevre aktivisti İngiliz yüzücü Lewis Pugh iklim krizinin sonuçlarına dikkat çekmek için Antarktika’da eriyen buzulların arasında oluşan ‘göl’de yüzdü.

Fotoğraf: facebook.com/LewisPughOceans

Kutup bölgesineki sularda yüzerek iklim krizi için farkındalık yaratmayı amaçlayan 50 yaşındaki yüzücü ‘supraglacial’ adı verilen buzulların üstünde erime sonucu oluşan gölde yüzen ilk insan oldu. Pugh donducu soğukta 10 dakika boyunca yüzdü.

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0 derecelik suda yalnızca bone, mayo ve gözlüklerle yüzmenin korkunç olduğunu ifade eden Pugh asıl dehşet verici olanın buzulların yüzülebilecek kadar erimesi olduğunu söyledi. Doğu Antarktika’da olan biteni gözler önüne seren bu manzara karşısında dünya liderlerini göreve çağıran Pugh “Ya bir şeyler yapın ya da geri çekilin çünkü kaybedecek zamanımız kalmadı” dedi.