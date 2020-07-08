İklim değişikliği ve kuyular nedeniyle: Meke Gölü ‘yine’ kurudu

Konya’da bulunan Meke Gölü’nde kuruma sonucu hiç su kalmadı.

Fotoğraflar: DHA

‘Dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen, kraterli yapıya sahip göl, zaman zaman yağışların azalması ve tarım için kuyulardan su çekilmesi sonucu yer altı su seviyesinin azalması nedeniyle kuruyor.

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Karapınar ilçesinde bulunan gölün son hali görüntülendi. Gölde hiç su bulunmadığı gözlendi. Geçen mayısta gölde çok az su bulunuyordu. Ancak sıcaklıkların artmasıyla kalan su da buharlaştı.

Ortasında 50 metrelik volkan konisi bulunan gölde normal zamanda 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.

TEMA Vakfı’nın 26 yıldır bölgede temsilciğini yapan Musa Ceyhan, eskiden gölün kuşların uğrak mekanı olduğunu, insanların gezdiğini ifade etti. Ceyhan, “İklim değişikliği Meke’nin kurumasında önemli bir faktör” dedi.

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TEMA gönüllüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göl, kaynak sularından besleniyordu. Maalesef kaynak suları da kurudu. Yeraltı sularını bilinçli kullanmamamız lazım. İleride tek bir damla suya muhtaç olabiliriz. Bir defa daha böyle kuruduğunu söylüyorlar. Tekrar eski haline gelebilmesi için yeraltı sularının yükselmesi gerekiyor. Suyu çeken binlerce kuyu var. Yeraltı suları yükselmezse yarın öbür gün sulu tarım yapanlar da susuz kalabilir. Başka bir yerden su verilecekse bile bir an önce Konya Ovası’na bu suyun verilip buraların yeniden canlandırılması lazım.”