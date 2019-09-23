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Yaramazlara biraz batar!

İklim aktivisti Greta’nın BM’de suçladığı beş ülke arasında Türkiye de var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim konusunda dünya liderlerini suçlayıcı sert bir konuşma yaparak, “Buna nasıl cüret edersiniz? Sizi asla affetmeyeceğiz” dedi. Thunberg, bir grup genç tarafından BM’ye yapılan başvuruda beş ülkenin ‘iklim bilimine aykırı davrandığının belirlendiğini’ de açıkladı. Söz konusu beş ülke arasında Türkiye’nin de olduğu belirtiliyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Thunberg, dünyayı en çok kirleten neslin, kendisi gibi genç insanları iklim değişikliğinin aşırı etkilerinin getirdiği yükle baş başa bıraktığını söyledi. Thunberg, şöyle dedi: “Bu çok yanlış. Burada bu konuşmayı yapmıyor olmam gerekirdi. Okyanusun diğer tarafında okulda olmam gerekirdi ama biz gençleri hepiniz umut olarak görüyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz? Boş laflarınızla hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız.”

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Zaman zaman sesinin titrediği gözlenen ve sert bir ses tonuyla konuşan Thunberg, şöyle devam etti: “Bizi yanılttınız. Ancak genç insanlar sizin ihanetinizi anlamaya başlıyor. Bütün gelecek kuşakların gözü sizin üzerinizde. Bizi yanıltmayı seçerseniz, şunu bilin ki sizi asla affetmeyeceğiz. Bu sorumluluktan kaçmanıza izin vermeyeceğiz. Hemen şimdi, burada sınır çizip reddediyoruz. Dünya, artık uyanıyor ve büyük değişim, geliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de…”

Öte yandan Thunberg’in, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne yaptığı şikayet başvurusunda, Fransa, Almanya, Brezilya, Arjantin ile birlikte Türkiye’yi de, ‘iklim bilimine aykırı davranmakla’ suçladığı bildiriliyor.

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Bloomberg’in haberine göre, bir grup çocuk ve genç tarafından yapılan başvuruda, söz konusu şikayetin, (uluslararası) yargılamaya konu olup olamayacağının araştırılması istendi. Bu olmazsa, Fransa, Almanya, Brezilya, Arjantin ve Türkiye’den teker teker yanıt vermesi istenecek. Ancak söz konusu şikayetin yasal olarak bağlayıcılığının bulunmadığı belirtiliyor.

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