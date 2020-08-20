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Yaramazlara biraz batar!

İklim aktivisti Greta, Merkel’le görüştü: Konfor alanınızdan çıkın, uzun vadeli düşünün

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinde, ‘liderlerin konfor alanlarından çıkarak, uzun vadeli düşünebilmeleri gerektiğini’ söyledi.

Soldaki Luisa Neubauer, sağdaki Greta Thunberg (Fotoğraf: Reuters)

Greta’nın da aralarında bulunduğu genç iklim aktivistleri Merkel’le 90 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

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‘Denemeden vazgeçtiniz’

Toplantıda aktivistler, son iki yıldır çevre krizini önlemek için yeterli adım atılmadığını savunarak, hükümetleri ‘denemeden vazgeçmekle’ eleştirdi. 

‘Cesur olun’

İsveçli iklim aktivisti Greta görüşmeden sonraki açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “İstediğimiz şey liderler. İnsanların konfor alanlarından çıkmalarını, gelecekle ilgili meseleleri önceliklendirmelerini ve uzun vadeli düşünebilecek cesareti göstermelerini istiyoruz.”

‘Eyleme ihtiyacımız var’

Greta’nın iklim krizine dikkat çekmesiyle ‘gelecek için cuma günleri’ adını alan hareketin üyelerinden aktivist Luisa Neubauer ise şunları söyledi: “Merkel en azından başkanlığı döneminde önemli adımlar atmaya istekli olduğunu belirtti. Fakat günün sonunda iş ortak bütçelere, net hedeflere, rakamlara ve oranlara bakıyor. Şatafatlı kelimelere değil eyleme ihtiyacımız var.”

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