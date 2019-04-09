İkizler birbirinden ayırt edilemediği için beraat etti

Belçika’nın Leuven kentinde bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan ikizler birbirinden ayırt edilemediği için beraat etti.

Fotoğraf: moneycontrol.com

‘İbrahim’ ve ‘Murat A’ adlı kardeşlerin ikisi hakkında da 25 Ekim 2015’teki büfe kavgasında bir adamı yaraladığı gerekçesiyle dava açıldı. Ancak ikizlerden sadece biri şiddete başvurmuştu.

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Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ve dayak yediği için şikayetçi olan adam, kavga anını izledi ancak ikizler birbirine benzediği için hangisinin ‘döven kişi’ olduğuna karar veremedi. Görgü şahitleri de birinin adamı döverken diğerinin onu tutmaya çalıştığını anlattı ancak onlar da hangisinin hangisi olduğunu tespit edemedi.

Mahkeme, bunun üzerine, 28 yaşındaki ikizlerin ikisinin de suçlanmasını gerektirecek yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.