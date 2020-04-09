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Yaramazlara biraz batar!

İkiz kardeşler beş gün arayla Covid-19’a yenik düştü; ağabeyleri hastanede

Hayatları boyunca nadiren birbirinden ayrılmış, birlikte yaşayan Galli ikiz kardeşler Eleanot ve Eileen Andrews, beş gün arayla Covid-19’a yenik düştü. Abercynon’da yaşayan 66 yaşındaki ikizlerin onlarla aynı evi paylaşan ağabeyi Philip de hastalığa yakalandı; tedavisi sürüyor.

Fotoğraf: Mirror

Geçen ay virüsü kapan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan Eleanor Andrews 29 Mart’ta, Eileen Andrews ise 3 Nisan’da hayatını kaybetti.

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Eleanor Andrews’un oğlu Stuart Andrews, “Annemi ve teyzemi arka arkaya kaybetmek çok üzücü. Birbirlerine çok düşkünlerdi” dedi. Gelini Janice Andrews ise “Korku filmi izler gibi olup bitenler. Sanki kabus görüyoruz ve biri gelip uyandıracak bizi” diyerek içinde bulunduğu ruh halini anlattı.

Stuart Andrews, dayısı Philip Andrews’un da testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu belirterek şunları söyledi: “O da KOAH hastası. Annem ve teyzemden sonra onu da kaybetmek korkunç olur. Yaşaması için dua ediyoruz.”

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