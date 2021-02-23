İkiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu

Nijerya’da, 49 yaşındaki bir kadın, ikiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu.

Diamond Harris adlı hemşirenin 2002’de, ABD’nin Alabama eyaletinde dünyaya getirdiği altızlar. (Fotoğraf: spotlightstories.co)

Bayelsa eyaletinde yaşayan Doris Levi Wilson’ın 9 Şubat’ta dört kızı iki oğlu oldu. Sezaryen istemeyen anne normal doğum yaptı. Bebeklere, Miracle, Mercy, Merit, Marvis, Marvellous ve Mirabel isimleri verildi.

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21 yıl bekledi

1994’te evlenen Wilson ve eşinin uzun süre çocukları olmadı. 21 yıl çocuk hasreti çeken çift 2015 yılında ikizlerini -biri kız diğeri erkek- kucağına aldı. Wilson yeniden hamile kaldı ve çocuklarının sayısı dörde katlandı.

Dünyaya gelen altızlarıyla sekiz çocuk sahibi olan karı koca, yıllarca bekledikten sonra büyük bir aile oldukları için şükrettiklerini söyledi.

Doris Levi Wilson, “Hiçbir zaman sekiz çocuğum olacağını düşünmezdim ama çok mutluyum. Daha fazlasına da hazırım” dedi.

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Doğal yoldan altız bebek sahibi olma ihtimali çok düşük. ABD’deki Northwell Health Fertility adlı, kadın doğum ve tüp bebek kliniğinden Dr. Avner Hershag, “Dördüz veya daha fazlasına hamile kalma olasılığı çok çok düşük; doğal yolla çok nadiren rastlanan bir durum” ifadelerini kullandı.