İkiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Bursa’nın İznik Gölü’nde boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isterken kaybolan baba hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Göllüce Mahallesi’ne giden Suriye uyruklu aileden Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi.

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Bir süre sonra babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi.

İkiz kardeşleri kurtarmak için onlara doğru yüzen baba ve yeğeni de gölde kayboldu.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan ikizler, sağlık ekiplerince hastaneye acil servise kaldırıldı.

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Dalgıçlar babanın ve yeğeninin cansız bedenine ulaştı.