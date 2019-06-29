İkitelli’de provokasyon: Suriyelilere linç girişimi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki İkitelli mahallesinde, bir çocuğun taciz edildiği iddiaları üzerine toplanan kalabalık bir grup, Suriyelileri linç etmek istedi, bazı mekanlara zarar verildi, yağmalama olayları yaşandı.

Fotoğraf: sendika.org

Sendika.org’un haberine göre, Suriyeli bir grubun, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahallede toplanan kalabalık, bu olayı protesto etti. Kalabalık, daha sonra bir sokakta Suriyelilere ait olduğu iddia edilen dükkanlara zarar verdi. Sendika.org, mahalle sakini olmayan birçok kişinin kışkırtması ile mekanlara zarar verildiğini ve yağmalama olaylarının devam ettiğini bildirdi.

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Sosyal medyada, olay yerinden çekilen videolar paylaşılıyor. Görüntülerde, semt karakolunun önünde toplanan kalabalık ve zaman zaman yaşanan arbede görülüyor.

Bazı sosyal medya hesaplarında, tacizin sorumlusu olarak gösterilen Suriyelilerden birinin öldürüldüğü iddia edildi.