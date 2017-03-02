‘İkinci yarıdaki doğru kararlar kazandırdı’ diyen Obradovic: Melih şaşırtmadı, Udoh’un performansı çok değerli

Euroleauge’in 24’üncü haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı deplasmanda 76-67 mağlup eden Fenerbahçe erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarıda verdikleri doğru kararların galibiyeti getirdiğini söyledi.

‘Doğru kararlar verdik, sakindik’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Obradovic, “Devre arasında değişmemiz gerektiğini konuştuk. Değişmemiz ve hücumda daha iyi olmamız gerekiyordu. Topu iyi paylaştık ve doğru kararlar verdik. Sakindik ve bu sayede kazandık” dedi.

‘Melih şaşırtmadı, Udoh’un performansı çok değerli’

Sırp koç, maçın oyuncusu seçilen Ekpe Udoh ve üçüncü çeyrekte attığı dört üçlükle galibiyette pay sahibi olan kaptan Melih Mahmutoğlu’nun performansınıysa şöyle değerlendirdi: “Melih’in performansı beni şaşırtmadı. Çok oynamadığı için saygı duymuyor olabilirler ama o bir şutör ve bu konuda öldürücü bir yeteneğe sahip. Kenardan ona agresif olmasını söylemiştim. Dörtte dörtle başladı, bazı maçlarda böyle şut sokabiliyor, bazı maçlarda ise şutlar girmeyebiliyor. Bogdan’ın herkese pozisyon yaratması da önemliydi. Aynı zamanda Ekpe Udoh’un performansı da çok değerliydi. Bu maçta takımım çok iyiydi ama Ekpe 38 dakika oynadı. Bugün ona son çeyrekte isterse dinlenebileceğini söyledim ama o oynamak istedi ve son çeyrekte oynadı.”