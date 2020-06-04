İkinci yargı paketini içeren kanun teklifi komisyondan geçti

İkinci yargı paketini içeren ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Düzenlemeyle duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına ‘yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması’ da eklenecek. Bu durumda, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

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Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürse ret talebini kabul edebilecek.

Davaların gereksiz yere uzamasının önlenmesi ve çelişkinin giderilmesini de amaçlayan teklif uyarınca hakimin reddine ilişkin merci kararlarına karşı dava konusunun miktar ve değerine göre derhal istinaf kanun yoluna başvurulabilecek.

Görüntülü duruşma

Ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü yeniden düzenlenecek. Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilecek.

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Düzenlemeyle, tarafların rızası olmak kaydıyla tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesinin de önü açıldı. Mahkeme, ayrıca, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilecek.

Celse harcı yerine başvuru harcı

Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek. Teklifle istinaf yoluna başvurulabilen kararlar değiştirilerek istinafın kapsamı genişletilecek. Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek. Yokluğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye itiraz edebilecek ve itirazın reddi durumunda istinaf kanun yoluna başvurabilecek.

Duruşma yapılmadan karar verilebilecek

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, duruşma yapılmadan verilecek kararları düzenleyen maddesi de değiştiriliyor. Yargılamada bulunan eksiklikler, duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra başvurunun esastan reddine veya yeniden esas hakkında duruşma yapılmadan karar verilebilecek.

Mahkemece uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması durumunda da duruşma yapılmadan karar alınabilecek.