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İkinci vaka: Mahkeme, Atatürk büstünü söken kişiyi hastaneye gönderdi

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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen şahıs, mahkeme tarafından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Yukarı Dudullu 75’inci Yıl Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında söküldü.

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Polis  büstü söken kişinin Mehmet T. olduğunu belirleyip gözaltına aldı.

Mehmet T. çıkartıldığı mahkeme tarafından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Mehmet T. polis tarafından hastaneye teslim edildi.

Kısa süre önce de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Atatürk heykelini tahrip eden bir şahıs tutuklanmıştı.

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