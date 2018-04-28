Diken

Yaramazlara biraz batar!

İkinci turda Doğu ve Güneydoğu’da Erdoğan’ı bir kişi geçiyor: Abdüllatif Şener

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Dİ-EN araştırma şirketinin Doğu ve Güneydoğu illerinde HDP’li seçmenle kamuoyu araştırmasına göre, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında en fazla oyu alan isim Abdüllatif Şener oldu. Muhalefetin adayı Şener olursa, seçmenin yüzde 5,4’ü Erdoğan’ı, yüzde 16,9’uysa Şener’i tercih ediyor.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre Dİ-EN’in, 22-25 Nisan tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu illerindeki HDP seçmenlerine yönelik bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırmada, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda farklı aday kombinasyonlarıyla seçmene kime oy verecekleri soruldu.

Reklam

Araştırmaya göre ikinci tura Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaldığında, seçmenin yüzde 11,3’ü Erdoğan’a, yüzde 13,9’ununsa Kılıçdaroğlu’na oy vereceği sonucu çıktı. Yüzde 13,1 ise oy kullanmayacağını beyan etti.

İkinci tura Erdoğan- Muharrem İnce kombinasyonu ile girildiğindeyse Erdoğan’a oy vereceklerin oranı yüzde 15,6’ya yükseliyor. Seçmenin yalnızca yüzde 5,9’u İnce’yi tercih ediyor.

Reklam

“İkinci turda HDP kimi desteklerse o adaya veririm” diyenlerin oranıysa yüzde 52,9.

Katılımcılara Erdoğan’ın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ikinci tura kalması da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 9,9’u Erdoğan’ı, yüzde 8,7’siyse Büyükerşen’i tercih ediyor. “Oy kullanmam” diyenlerin oranıysa yüzde 12.

İkinci tura dair diğer olasılıklarsa şöyle:

Erdoğan ile Meral Akşener seçeneklerinde seçmenin yüzde 19,7’si Erdoğan, yüzde 7,1’i Akşener derken, yüzde 19,2 “Oy kullanmam”, yüzde 12 “kararsızım”, “HDP kimi desteklerse o adaya veririm” diyen yüzde 42 oldu.

Erdoğan ile Abdullah Gül seçeneklerinde ise yüzde 5,7 Erdoğan derken, 15,5 Gül dedi. “Oy kullanmam” yüzde 15,3, “kararsızım” 8,5, “HDP kimi desteklerse o adaya oy veririm” yüzde 55 oldu.

Erdoğan ile Abdüllatif Şener seçeneklerinde ise seçmenin 5,4’ünün tercihi Erdoğan, 16,9’unun ise Şener oldu. “Oy kullanmam” diyen 12,8, “Kararsızım” diyen yüzde 8, “HDP kimi desteklerse o aday oy veririm” diyenler yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

Erdoğan ile İlhan Kesici seçeneklerinde ise yüzde 7,3 Kesici, yüzde 16,9 Erdoğan’ı tercih ederken, “Oy kullanmam” yüzde 19, “kararsızı” yüzde 14, “HDP kimi desteklerse o adaya oy veririm” yüzde 42,8 oldu.

SONAR anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde

SONAR müdürü: Erdoğan en yüksek oyu ilk turda alacak, o da yüzde 51 olmuyor

Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor

Piar Araştırma: Seçimi ekonomi belirleyecek, AKP-MHP ittifakı bitecek

Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor

AKP’nin anketlere itirazı var: Bizim tek başımıza oyumuz yüzde 52

Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor

KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok

Kulis: İktidar çevrelerine göre AKP-MHP ittifakının oy oranı yüzde 43

Kılıçdaroğlu ‘cumhur ittifakı’nın oyunu açıkladı: Yüzde 43.5

PİAR anketi: İkinci turda Akşener’in şansı Kılıçdaroğlu’ndan yüksek

Kulis: Bahçeli’yle görüşen Erdoğan, MHP’nin oy artışını gösteren anketleri gösterdi

Kulis: AKP’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 9-10 aralığında

Akşener’in iddiası: İYİ Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılınca yüzde 22

ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

CHP ‘Akar-Gül görüşmesi’ üzerinden sordu: Sivil darbenin askeri ayağı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiaya ilişkin konuştu: “Sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor?”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...