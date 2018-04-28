İkinci turda Doğu ve Güneydoğu’da Erdoğan’ı bir kişi geçiyor: Abdüllatif Şener

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Dİ-EN araştırma şirketinin Doğu ve Güneydoğu illerinde HDP’li seçmenle kamuoyu araştırmasına göre, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında en fazla oyu alan isim Abdüllatif Şener oldu. Muhalefetin adayı Şener olursa, seçmenin yüzde 5,4’ü Erdoğan’ı, yüzde 16,9’uysa Şener’i tercih ediyor.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre Dİ-EN’in, 22-25 Nisan tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu illerindeki HDP seçmenlerine yönelik bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırmada, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda farklı aday kombinasyonlarıyla seçmene kime oy verecekleri soruldu.

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Araştırmaya göre ikinci tura Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaldığında, seçmenin yüzde 11,3’ü Erdoğan’a, yüzde 13,9’ununsa Kılıçdaroğlu’na oy vereceği sonucu çıktı. Yüzde 13,1 ise oy kullanmayacağını beyan etti.

İkinci tura Erdoğan- Muharrem İnce kombinasyonu ile girildiğindeyse Erdoğan’a oy vereceklerin oranı yüzde 15,6’ya yükseliyor. Seçmenin yalnızca yüzde 5,9’u İnce’yi tercih ediyor.

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“İkinci turda HDP kimi desteklerse o adaya veririm” diyenlerin oranıysa yüzde 52,9.

Katılımcılara Erdoğan’ın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ikinci tura kalması da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 9,9’u Erdoğan’ı, yüzde 8,7’siyse Büyükerşen’i tercih ediyor. “Oy kullanmam” diyenlerin oranıysa yüzde 12.

İkinci tura dair diğer olasılıklarsa şöyle:

Erdoğan ile Meral Akşener seçeneklerinde seçmenin yüzde 19,7’si Erdoğan, yüzde 7,1’i Akşener derken, yüzde 19,2 “Oy kullanmam”, yüzde 12 “kararsızım”, “HDP kimi desteklerse o adaya veririm” diyen yüzde 42 oldu.

Erdoğan ile Abdullah Gül seçeneklerinde ise yüzde 5,7 Erdoğan derken, 15,5 Gül dedi. “Oy kullanmam” yüzde 15,3, “kararsızım” 8,5, “HDP kimi desteklerse o adaya oy veririm” yüzde 55 oldu.

Erdoğan ile Abdüllatif Şener seçeneklerinde ise seçmenin 5,4’ünün tercihi Erdoğan, 16,9’unun ise Şener oldu. “Oy kullanmam” diyen 12,8, “Kararsızım” diyen yüzde 8, “HDP kimi desteklerse o aday oy veririm” diyenler yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

Erdoğan ile İlhan Kesici seçeneklerinde ise yüzde 7,3 Kesici, yüzde 16,9 Erdoğan’ı tercih ederken, “Oy kullanmam” yüzde 19, “kararsızı” yüzde 14, “HDP kimi desteklerse o adaya oy veririm” yüzde 42,8 oldu.